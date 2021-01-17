С 17 января ограничен вес передач в тюрьмы

До того максимальный допустимый вес посылок и бандеролей был привязан к почтовым правилам. На передачи распространяются те же весовые правила, что и на посылки. Разница между ними лишь в том, что посылки направляют по почте, а передачи родные и близкие заключенного лично привозят в казенный дом.

В свое время "Почта России" утвердила правила, предусматривающие отправление крупногабаритных грузов до 50 килограмм. Соответственно, если брать строго по закону, то и посылки и передачи в колонии могли достигать такого веса. При этом прием и выдача посылок весом от 20 до 50 кг производятся в специально выделенных для этого отделениях почтовой связи. Однако далеко не все колонии находятся рядом с такими специальными отделениями, что ставило осужденных в неравное положение. У отбывающих наказание в одних колониях была возможность принимать тяжеловесные посылки, у осужденных в других колониях - нет.

Поэтому нормы Уголовно-исполнительного кодекса были конкретизированы. Теперь в них прямо предусмотрен максимальный вес для посылок и передач. Он не должен будет превышать 20 кг, вес бандероли - не более 5 кг.

Кстати, согласно правилам, утвержденным Минюстом, общий вес вещей и продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, не должен превышать 36 килограммов. Что можно, что нельзя делать и иметь осужденному, детально прописывают правила внутреннего распорядка колоний и тюрем, утвержденные Минюстом.

При себе - в личных шкафчиках - заключенному разрешено иметь пять книг (за исключением учебников, если человек где-то учится, газет и журналов), две пачки сигарет, одну коробку спичек. Средства личной гигиены могут храниться в прикроватных тумбочках. Личные продукты могут лежать в специальных ячейках на кухне в отряде, где живет осужденный. В помещениях каждого отряда, как правило, есть комнаты для приема пищи. Это не общие столовые, а места, где человек может в личное время выпить чаю с друзьями. Какие-то вещи должны лежать на складе.

Кроме того, 17 января вступили в силу еще одни новации. Колонии начнут сообщать регионам об освобождении заключенных с опасными болезнями. Ведомства на местах в свою очередь должны будут решить вопрос организации оказания бывшему заключенному медицинской помощи.