Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года
Статья 1
Внести в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2008, N 45, ст. 5140) следующие изменения:
1) абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:
"Максимальный вес одной передачи или посылки не должен превышать 20 килограммов, одной бандероли - 5 килограммов.";
2) в части третьей слова "Посылки, передачи и бандероли" заменить словами "Посылки и передачи", слова "посылок, передач и бандеролей" заменить словами "посылок и передач".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин