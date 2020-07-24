Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2008, N 45, ст. 5140) следующие изменения:

1) абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:

"Максимальный вес одной передачи или посылки не должен превышать 20 килограммов, одной бандероли - 5 килограммов.";

2) в части третьей слова "Посылки, передачи и бандероли" заменить словами "Посылки и передачи", слова "посылок, передач и бандеролей" заменить словами "посылок и передач".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин