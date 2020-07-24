Tesla получила большую прибыль и начинает стройку завода для Cybertruck

Tesla подвела финансовые итоги второго финансового квартала. Пусть собственный рекорд по продажам электромобилей не побит, но зато чистая прибыль увеличилась многократно. Вместе с объявлением своих показателей Tesla рассекретила место строительства нового завода, пятого по счёту.

Выручка компании составила 6.04 миллиарда долларов. Ожидания Tesla были немного скромнее - 5.37 миллиарда. Рост прибыли впечатляет: если в первом квартале компания получила только 16 миллионов долларов, то по итогам второго в 6.5 раз больше - 104 миллиона.

Во втором квартале 2020 года Tesla реализовала 91 тысячу электрокаров. По сравнению с первым кварталом рост есть: в январе-марте было продано только 88 тысяч машин. Однако стремиться есть куда, рекордным пока остаётся четвёртый квартал 2019 года с результатом 112 тысяч электрокаров Tesla.

В настоящее время у Tesla есть несколько заводов: головной во Фримонте, который будет в ближайшее время модернизирован и сможет выпускать не 400 тысяч машин в год, как сейчас, а полмиллиона, Gigafactory 1, расположенный в Неваде, - на нём выпускаются аккумуляторы, Gigafactory 2, специализирующийся на фотоэлектрических элементах, он базируется в Нью-Йорке, и шанхайская Гигафабрика 3.

В Берлине компания Маска ведёт строительство ещё одного предприятия и готовится заложить фундамент пятого: глава компании рассказал, где оно будет расположено. Новая Гигафабрика строится в штате Техас, открытие запланировано на 2021 год. На этом заводе будет осуществляться выпуск пикапа Tesla Cybertruck и прицепов к нему.

В следующем году компания также планирует начать серийное производство тягачей Semi.