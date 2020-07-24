Tesla пытается засудить одного из главных конкурентов

Крупнейший производитель электромобилей компания Tesla подал в суд на потенциального конкурента стартап Rivian за недобросовестное раскрытие коммерческой тайны. Основанием для иска послужил факт перехода четырех сотрудников Tesla, имевших доступ к данным, составляющим коммерческую тайну, на работу в Rivian. Истец располагает доказательствами вины по меньшей мере двоих их них, сообщает Bloomberg.

В ответном заявлении Rivian отвергает все обвинения, подчеркивая, что при найме "требует от соискателей подтверждения, что они не принесут в компанию интеллектуальную собственность прежнего работодателя".

Также в иске Tesla отмечено, что в Rivian трудоустроены в общей сложности 178 бывших сотрудников Tesla, 70 из которых перешли в Rivian напрямую.

Стартап Rivain, привлекший на сегодня в общей сложности почти 6 миллиардов долларов в том числе от Ford Motor Co. и IT-гиганта Amazon.com, готовит производство в 2021 году пикапа R1T, потенциального конкурента пикапа Cybertruck от Tesla, который будет выпущен в конце того же года. Кроме того, на платформе R1T, ноу-хау Rivian, известной как Skatebord, будет построен внедорожник R1S и флотилия из 100 000 электрических фургонов для службы доставки Amazon.com.

Ровно по тем же основаниям Tesla подала в прошлом году иски к китайскому производителю электромобилей Xpeng Motors и калифорнийскому разработчику беспилотного такси Zoox. Дела рассматриваются в суде по сей день.