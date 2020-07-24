Украинская полиция привлекла авиацию к поискам полтавского автоугонщика

Украинская полиция в пятницу продолжила спецоперацию по задержанию Романа Скрыпника, который ранее взял в заложники начальника уголовного розыска Полтавы.

Сообщается, что в поисках участвуют полторы сотни человек с использованием служебных собак. Нацгвардия также задействовала вертолет. Пока все усилия правоохранительных органов Незалежной оказывались тщетными, передает портал "Страна.ua".

Напомним, обвиняемый в угоне молодой человек пустился в бега после того, как накануне взял в заложники сотрудника полиции. По требованию преступника ему предоставили машину, после чего Скрыпнику невероятным образом удалось улизнуть от преследования.