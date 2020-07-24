В Госдуме видят риски в налоговом вычете на пенсионные накопления

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поставил под сомнение идею ввести налоговый вычет для желающих накопить пенсию посредством взносов в НПФ. Он назвал риски в случае реализации этой инициативы.

Ранее стало известно, что негосударственные пенсионные фонды предлагают Банку России ввести налоговый вычет для тех, кто захочет самостоятельно накопить на пенсию посредством добровольных взносов в такого рода фонды.

В России уже введены вычеты в случае расходов на образование, медицинские услуги и т.п.

Нилов, которого цитирует пресс-служба комитета, отметил, что нужно учитывать ряд объективных моментов, ставящих под сомнение смысл инициативы в нынешних условиях.

Одним из таких нюансов он назвал тот факт, что доверие к НПФ существенно подорвано многочисленными скандалами, их имидж был серьезно испорчен.

- Граждане потеряли десятки миллиардов рублей, под напором агрессивной рекламы переходя из одного НПФ в другой без своевременного уведомления ПФР и теряя таким образом весь инвестдоход, - напомнил депутат.

Также, по его словам, огромным минусом является и то, что накопительную часть пенсии граждан "замораживают" уже не один год.

Чтобы инициатива имела смысл, надо, по его словам, отказаться от "заморозки", вывести накопительную часть пенсий из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) и перевести ее формирование на добровольную основу. Нилов отметил, что гражданам необходимо дать право принимать решение - с каким НПФ заключать договор, на каких условиях и обязательствах, на какой срок и, что немаловажно, на какие финансовые результаты можно рассчитывать.

"И только тогда параллельно имеет смысл ставить вопрос о стимулировании, заниматься корректировкой имиджа и привлекать клиентов - исключительно на добровольной основе, добавил он. - Говорить же об этом сегодня, не выводя накопительную пенсию из системы ОПС, будет означать очередное латание дыр".