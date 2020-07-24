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24.07.2020 15:55
Рубрика: Экономика

В Госдуме видят риски в налоговом вычете на пенсионные накопления

Текст: Татьяна Замахина

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поставил под сомнение идею ввести налоговый вычет для желающих накопить пенсию посредством взносов в НПФ. Он назвал риски в случае реализации этой инициативы.

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Ранее стало известно, что негосударственные пенсионные фонды предлагают Банку России ввести налоговый вычет для тех, кто захочет самостоятельно накопить на пенсию посредством добровольных взносов в такого рода фонды.

В России уже введены вычеты в случае расходов на образование, медицинские услуги и т.п.

Нилов, которого цитирует пресс-служба комитета, отметил, что нужно учитывать ряд объективных моментов, ставящих под сомнение смысл инициативы в нынешних условиях.

Одним из таких нюансов он назвал тот факт, что доверие к НПФ существенно подорвано многочисленными скандалами, их имидж был серьезно испорчен.

- Граждане потеряли десятки миллиардов рублей, под напором агрессивной рекламы переходя из одного НПФ в другой без своевременного уведомления ПФР и теряя таким образом весь инвестдоход, - напомнил депутат.

Также, по его словам, огромным минусом является и то, что накопительную часть пенсии граждан "замораживают" уже не один год.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Чтобы инициатива имела смысл, надо, по его словам, отказаться от "заморозки", вывести накопительную часть пенсий из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) и перевести ее формирование на добровольную основу. Нилов отметил, что гражданам необходимо дать право принимать решение - с каким НПФ заключать договор, на каких условиях и обязательствах, на какой срок и, что немаловажно, на какие финансовые результаты можно рассчитывать.

"И только тогда параллельно имеет смысл ставить вопрос о стимулировании, заниматься корректировкой имиджа и привлекать клиентов - исключительно на добровольной основе, добавил он. - Говорить же об этом сегодня, не выводя накопительную пенсию из системы ОПС, будет означать очередное латание дыр".

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