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24.07.2020 08:40
Рубрика: Экономика

В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления

Одной из мер по развитию рынка негосударственного пенсионного обеспечения может стать отдельный налоговый вычет. Такое предложение содержится в письме, направленном в Центробанк.

Авторами инициативы выступили Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета "Известия". За основу предлагается взять методику расчета льгот для граждан, которые вкладывают свои деньги в индивидуальные инвестиционные счета первого типа.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сейчас налоговый вычет в России составляет 13% от суммы, потраченной на медицинское обслуживание, образование, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Максимальный лимит - 120 тысяч рублей в год на все четыре категории. В соответствии с новым предложением, вычет на пенсионное обеспечение предлагается оформлять отдельно и установить для него уровень в 400 тысяч рублей (другой вариант: 6% от зарплаты). Соответственно, можно будет вернуть до 52 тысяч рублей ежегодно.

Эксперты издания считают, что такой финансовый стимул будет способствовать росту популярности негосударственных пенсионных фондов среди населения. Впрочем, единого мнения не существует, и некоторые специалисты отмечают, что привлекательность НПО зависит от уровня реальных доходов, а не новых налоговых льгот.

По мнению Банка России, перед введением нового финансового инструмента потребуется оценить его эффективность. В ЦБ напомнили, что окончательное решение остается за Министерством финансов, в ведении которого и находятся вопросы налогообложения.

Недавно с предложением ввести налоговый вычет на занятия спортом выступил глава Минспорта Олег Матыцин. По его словам, эта мера будет включена в законодательство до конца года.

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