В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими

В Кремле прокомментировали идею расшифровывать по пунктам Минские договоренности.

"На протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева, направленную если не на размытие, то на то, чтобы подвергнуть вопросам минский Комплекс мер - краеугольный камень процесса урегулирования", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что все написано достаточно просто, документ содержит исчерпывающие формулировки", - заявил Песков, добавив, что контакты продолжатся.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений.