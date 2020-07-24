В почте Mail.ru обновилась система борьбы с мошенниками

Российский ИТ-гигант представил обновленную технологию борьбы с фишинговыми письмами в почте. В рамках существующей комплексной защиты пользователей от спама сервис будет дополнительно предупреждать в случае, если у системы возникнут минимальные подозрения о наличии сомнительного контента. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Владелец аккаунта, в свою очередь, сможет прочитать такое письмо и, нажав кнопку "Заблокировать" на специальной всплывающей плашке, оградить себя и других пользователей от мошенников. Технология борьбы с мошенническими письмами представляет собой сложную систему машинного обучения. "Антифишинг" включает в себя целый комплекс различных инструментов: модели компьютерного зрения, нейросети для обработки естественного языка, ансамблирование различных сигналов.

Кроме основного многоуровневого анализа писем на спам, сервис теперь распознает содержание письма и если найдет в нем минимальную угрозу мошенничества, всплывающая плашка предупредит об этом владельца аккаунта.

После прочтения у пользователя будет возможность дать обратную связь системе безопасности сервиса. Он сможет нажать кнопку "Заблокировать", то есть пометить письмо как спам; перейти по ссылке "Подробнее о фишинге" и узнать, как работает технология защиты; или кликнуть на крестик, чтобы плашка не появлялась до повторного открытия письма.