Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.07.2020,  
08:56
Текст:  Алексей Брусилов

В стиле 50-х: Т-54 и БТР-152 приняли участие в учениях во Вьетнаме

Давно снятые с вооружения в российских сухопутных войсках средние танки Т-54Б и колесные бронетранспортеры БТР-152 по-прежнему применяются во Вьетнамской народной армии.
Фото: Sgt. Kimberly Browne, U.S. Army / wikimedia.org
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США

В Сети появились видеокадры использования такой по-настоящему раритетной техники в ходе подготовки курсантов военного училища ВНА.

Будущим офицерам предстояло совершить марш до полигона в составе колонны из нескольких боевых машин по проселочной дороге.

В ролике танки показаны также изнутри, в том числе работа заряжающего со 100-мм осколочно-фугасным выстрелом, весящим 27 кг. Такие боеприпасы предназначены для поражения живой силы, легкой бронетехники, противотанковых средств, полевых укреплений.

Эффектно выглядит стрельба из установленного на башне 12,7-мм ДШК, способного поражать воздушные и наземные цели на дальности до 3 500 м.

Как и сами "пятьдесят четвертые", такие крупнокалиберные пулеметы хорошо зарекомендовали себя в боях против американских агрессоров в ходе объединения страны, а также в Камбодже и во время конфликта с Китаем.

Во Вьетнаме танки семейства Т-54/55 считаются устаревшими. Однако проводятся работы по их модернизации. В частности, усиливается бронезащита, устанавливается современная система управления огнем, предпринимаются меры по повышению подвижности.

Также на видео продемонстрирована поездка военнослужащих в открытом десантном отделении БТР-152. Видно, что там мало что изменилось с 50-х годов. По современным меркам все выглядит очень скромно и не идет ни в какое сравнение с новой техникой.

Во Вьетнаме эти колесные бронемашины также дорабатывают, хотя, по мнению военных экспертов, их давно пора заменить на новые многоосные машины с лучшей эргономикой, более надежной бронезащитой, повышенной проходимостью и пушечным вооружением.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Полет ракетоносцев РФ на учения НАТО показали на видео 09:59
Видео: американский бронеавтомобиль перевернулся на севере Сирии 22.07.2020
Опубликовано первое официальное фото колесной самоходки "Мальва" 20.07.2020
танки
Фото: Алексей Кившенко
Не силой, а правдой: как войско Александра Невского разгромило шведов 23.07.2020
Как двигатель уральского завода помог продать в Индию танки Т-90С 22.07.2020
Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу 21.07.2020
бронетехника
На Украине одна БМП сожгла другую 21.07.2020
Испытания новейшего российского броневика "Стрела" показали на видео 17.07.2020