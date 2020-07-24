В стиле 50-х: Т-54 и БТР-152 приняли участие в учениях во Вьетнаме

Давно снятые с вооружения в российских сухопутных войсках средние танки Т-54Б и колесные бронетранспортеры БТР-152 по-прежнему применяются во Вьетнамской народной армии.

"Tamers of steel beasts"



Cadets of Armor Officer School of Vietnam People Army in a exercise.



They ride in T-54/55 tanks and open-topped BTR-152 armored personnel carriers. We get to see the main gun being loaded and fired as well as loaders shooting turret-mounted DShK. pic.twitter.com/NLklIZxdYk — Lee Ann Quann (@AnnQuann) July 21, 2020

В Сети появились видеокадры использования такой по-настоящему раритетной техники в ходе подготовки курсантов военного училища ВНА.

Будущим офицерам предстояло совершить марш до полигона в составе колонны из нескольких боевых машин по проселочной дороге.

В ролике танки показаны также изнутри, в том числе работа заряжающего со 100-мм осколочно-фугасным выстрелом, весящим 27 кг. Такие боеприпасы предназначены для поражения живой силы, легкой бронетехники, противотанковых средств, полевых укреплений.

Эффектно выглядит стрельба из установленного на башне 12,7-мм ДШК, способного поражать воздушные и наземные цели на дальности до 3 500 м.

Как и сами "пятьдесят четвертые", такие крупнокалиберные пулеметы хорошо зарекомендовали себя в боях против американских агрессоров в ходе объединения страны, а также в Камбодже и во время конфликта с Китаем.

Во Вьетнаме танки семейства Т-54/55 считаются устаревшими. Однако проводятся работы по их модернизации. В частности, усиливается бронезащита, устанавливается современная система управления огнем, предпринимаются меры по повышению подвижности.

Также на видео продемонстрирована поездка военнослужащих в открытом десантном отделении БТР-152. Видно, что там мало что изменилось с 50-х годов. По современным меркам все выглядит очень скромно и не идет ни в какое сравнение с новой техникой.

Во Вьетнаме эти колесные бронемашины также дорабатывают, хотя, по мнению военных экспертов, их давно пора заменить на новые многоосные машины с лучшей эргономикой, более надежной бронезащитой, повышенной проходимостью и пушечным вооружением.