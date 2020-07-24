В WhatsApp появится долгожданная функция

Мессенджер WhatsApp скоро получит обновление, которое позволит использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В интерфейсе бета-версии появился специальный пункт Linked Devices (привязанные устройства). В настоящий момент попробовать новую функцию нельзя, так как она находится на стадии проектирования. После запуска мессенджера владелец профиля сможет привязать к нему другие смартфоны или компьютеры.

Разработчики планируют усовершенствовать функции поиска. Например, можно будет искать по типу сообщение - текст, фото, видео, GIF-файлы, аудио, документы. Впрочем, когда они появятся, пока неизвестно.