"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцин от COVID-19

Центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", "Вектор" разработал и провел доклинические испытания трех вакцин от коронавируса, одна из которых предназначена для интерназального введения.

Препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, которые уже заявили о существовании более 26 видов вакцин.