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24.07.2020 19:11
Рубрика: Культура

Венеция - первый фестиваль мира, который пройдет в реальности

Текст: Валерий Кузнецов
После отрадного известия о том, что для независимого конкурса Venice Days 77-го Венецианского кинофестиваля (Мостры) отобраны два фильма из России - "Конференция" Ивана Твердовского и "Китобой" дебютанта Филиппа Юрьева, - все нетерпеливо ждут объявления главной конкурсной программы. Оно состоится во вторник 28 июля.
Фото: Валерий Кичин / РГ Фото: Валерий Кичин / РГ
Фото: Валерий Кичин / РГ

Но еще больше интригует вопрос, состоится ли Мостра вообще. Уже сорвался ее главный конкурент - Каннский фестиваль. Уже отлетели надежды всех летних фестивалей мира - киношных, музыкальных, спортивных. И даже фестиваль в Торонто, который запланирован на вторую половину сентября, ориентируется в основном на онлайн-просмотры. Но худрук Венецианского фестиваля Альберто Барбера упрямо твердил, что Мостра обязательно пройдет в положенные сроки со 2 по 12 сентября, причем в варианте, максимально близком к обычному. И пока твердо идет к своей личной победе над пандемией. Он даже уверен, что большинство режиссеров картин, участвующих в фестивале, смогут прибыть в Венецию, чтобы представить свои работы. Но даже если кто-то заробеет или не прилетит по объективным причинам, дирекция найдет возможность провести премьеры с их участием, используя современные онлайн-технологии.

Как известно, Италия была первой в Европе, кто более всего пострадал от нашествия COVID-19. На сегодняшний день она открыта для европейцев, а также для Австралии, Новой Зеландии, Канады и Южной Кореи. Пока нет рейсов из США, но полеты обещают возобновить 31 июля.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как и сообщала ранее дирекция Мостры, программа этого года незначительно сокращена. Официальный отбор 77-го фестиваля состоит из 55 игровых фильмов, из них примерно 20 будут состязаться в главном конкурсе, остальные пройдут в параллельной секции "Горизонты" и во внеконкурсных показах. Конкурсные работы будет судить международное жюри под руководством актрисы Кейт Бланшетт.

Нет худа без добра: трудности с перемещениями по планете позволят Мостре впервые за десять лет открыться итальянским фильмом - это будут Lacci ("Узы") режиссера Даниэле Лукетти. В картине, действие которой происходит в Неаполе в 80-е годы, снимались Альба Рорвахер, Лаура Моранте, Луиджи Ло Кашио, Джованна Меццоджорно. Эта драма семьи, испытывающей опасные искушения, основана на вышедшем три года назад романе Доменико Старноне. Альберто Барбера считает картину началом многообещающей фазы в итальянском кино и уверен, что она укрепит высокое реноме венецианских программ. Фильм будет показан вне конкурса.

Как обычно, в отеле "Эксельсиор" будет работать неформальный кинорынок, который развернет свои просмотры онлайн. В интернете же пройдут многие встречи профессионалов.

Фото: Геннадий Авраменко
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Кинематографисты мира с волнением следят за развитием событий в Венеции. Как сказал режиссер фильма-открытия Даниэле Лукетти, "многим уже казалось, что кино на грани исчезновения. Упорство Венецианского фестиваля давало нам надежду - словно свет, мерцающий во мраке пещеры. Сегодня мы поняли важное: фильмы, сериалы, кинороманы - незаменимы в нашей жизни. Так что да здравствуют фестивали, которые позволяют нам собраться вместе и еще раз осознать смысл нашей работы!"

Последним крупным кинособытием года был прошедший в феврале Берлинский фестиваль. Венецианская Мостра станет первым за много месяцев киносмотром, который пройдет в реальных кинозалах. Когда-то, в 30-е годы прошлого века, она была первой на земле "киновыставкой" - сегодня старейший в мире фестиваль снова выступает в качестве первопроходца, пробивая для кино дорогу в постковидную эру.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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