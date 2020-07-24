Видеонаблюдение на выборах в сентябре будет почти по всей стране

Видеонаблюдение за ходом голосования на выборах в сентябре будет работать практически во всех регионах. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.

Выборы разного уровня в нынешнем сентябре намечены почти во всех регионах, кроме двух, напомнила Памфилова.

- В тех регионах, где пройдут выборные кампании, практически везде видеонаблюдение предполагается, - заявила она. - Там осталось несколько регионов, где этот вопрос завершается.

При этом качество работы видеонаблюдения, подчеркнула глава ЦИК, "будет не хуже", чем на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. "А где-то даже и лучше", - добавила Памфилова.

При этом ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей на сентябрьских выборах. Комиссия, напомним, предлагает провести их в течение трех дней - раньше срока можно будет проголосовать 11 и 12 сентября, а основным днем будет 13 сентября (проект постановления об этом рассматривается на этом же заседании ЦИК).

- Мы предложили норму: создаем резерв наблюдателей, даем партиям и кандидатам возможность не ограничиться фамилиями двух человек, но составить списки, резерв, - заявила председатель Центризбиркома. - Они будут иметь право взаимозаменять друг друга, чтобы на протяжении всех трех дней и при всех формах голосования кандидат и партия имели право направить наблюдателей.