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24.07.2020 21:57
Рубрика: В мире

Власти Чикаго демонтировали две статуи Колумба

Текст: Максим Макарычев
Власти Чикаго в пятницу демонтировали две статуи Колумба, и планируют в течение недели рассмотреть целесообразность нахождения в столице штата Иллинойса всех исторических памятников, посвященных "белым мужчинам". Рано утром в пятницу башенные краны снимали статуи Колумба в предрассветной темноте, оставляя голые постаменты, отмечают наблюдатели.

Это решение, сообщает Reuters, принято через неделю после того, как протестующие попытались свергнуть одну из статуй Колумба, что привело к ожесточенному столкновению с полицией. После консультации с "заинтересованными сторонами" мэр города, афроамериканка Лори Лайтфут приказала убрать статуи в Гранд-Парке, большой зоне отдыха Чикаго, и еще одну в районе Маленькой Италии.

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"Этот шаг касается усилий по защите общественной безопасности и сохранению безопасного пространства для всестороннего и демократического общественного диалога о символах нашего города", - говорится в заявлении Лайтфут. Напомним, что Чикаго вполне заслуженно носит титул криминальной столицы США. Здесь каждую неделю регистрируется несколько десятков случаев убийств в результате разборок криминальных банд в афроамериканских анклавах, куда предпочитают не заходить стражи порядка. Две недели назад здесь в результате разборок были убиты и пострадали 67 граждан, а на этой неделе во время похорон молодой афромериканки банда чернокожих преступников ранила во время траурной церемонии 16 человек.

Именно в этой связи президент США Дональд Трамп, который выбрал в качестве главного лозунга своей предвыборной кампании посыл "Закон и порядок", принял решение об отправке в Чикаго сотен федеральных служащих для нейтрализации криминальных элементов. Это решение вызвало волну протеста у местных демократов и либералов, которые обвинили Трампа в нарушении гражданских свобод. Ранее Трамп ввел жесткое уголовное наказание в отношении тех, кто фальсифицирует историю США и посягает на культовые памятники американской истории.

Протестующие против расовой несправедливости после убийства Флойда, известного своей богатой криминальной историей, нацелились на памятники Колумбу по всей территории Соединенных Штатов, бросая вызов его героическому изображению в американской истории. По их мнению, именно Колумб якобы спровоцировал политику жестокого отношения к коренным народам Америки.

Предполагаемому убийце Флойда предъявлены дополнительные обвинения

Между тем, Колумб, мореплаватель 15-го века, родившийся в итальянском Дженовезе, остается мощным символом для некоторых итало-американских групп, выступающих против понижения его статуса. "Мы, как сообщество, чувствуем себя обманутыми", - сказал Паскуале Джанни из Объединенного гражданского комитета итальянских американцев в интервью телеканалу ABC7 в Чикаго в ответ на демонтаж статуй, добавив, что они представляют собой нечто большее, чем просто предметы, а "отражают кровь, пот и слезы всех итальянских американцев в этот великий город". Власти Чикаго тем временем дали понять, что вскоре объявит о формальном процессе рассмотрения целесообразности нахождения в городе всех памятников, мемориалов и фресок, в которых "преобладают белые мужчины".

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