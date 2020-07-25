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25.07.2020 15:11
Рубрика: Культура

Байройтский фестиваль покажет свои архивные записи

Текст: Северьян Цагарейшвили
Несмотря на непростое посткарантинное время, вагнеровский фестиваль в Байройте проведет в субботу, 25 июля, живой концерт.

Еще в апреле из-за пандемии COVID-2019 Байройтский фестиваль был вынужден перенести все летние спектакли, в том числе премьеру новой версии тетралогии "Кольцо Нибелунга", на следующий сезон. Однако специально для этого года была создана альтернативная программа, которая состоит в основном из онлайн-показов спектаклей и архивных материалов в интернете, по телевидению и по радио.

Фото: Сергей Родионов
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В традиционный день открытия фестиваля состоится живой гала-концерт: в его программу включены фрагменты из опер Вагнера, а также его камерная и симфоническая музыка. Концерт символически начнется арией Вальтера Fanget an! из "Нюрнбергских мейстерзингеров" в исполнении тенора Клауса Флориана Фогта. Сопрано Камилла Нилунд исполнит знаменитый вокальный цикл на стихи Матильды Везендонк, а оркестр Фестиваля под управлением Кристиана Тилеманна сыграет симфонический антракт "Зигфрид-идиллия". С целью соблюдения мер безопасности открытие фестиваля было решено провести в формате open air на территории дома-музея Вагнера - виллы Ванфрид. Концерт будет транслироваться в прямом эфире баварского радио BR-Klassik, а также на специальных видеостенах.

В этот же день на официальном сайте BR-Klassik начнется видеотур по зданию Байройтского театра The Loop of the Nibelung, будет звучать музыка Вагнера в исполнении солистов и оркестра фестиваля. Идея проекта принадлежит датскому музыканту Симону Стен-Андерсену. Запланированы и культурно-просветительские события: в частности, на платформе BR-Klassik можно послушать дискуссию под названием "Вагнер, музыка и политика", в которой примут участие Даниэль Баренбоим, Барри Коски, Андрас Шифф, Мартина Гедек и Тея Дорн.

Фото: предоставлено Равеннским фестивалем
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Особое место в программе этого года займут онлайн-трансляции спектаклей. Так как фестивалю в этом году не удалось показать на своей сцене новую постановку "Кольца Нибелунга", меломаны смогут услышать несколько архивных версий грандиозного мифологического цикла. "Кольцо" в постановке Франка Кастрофа 2013 года под управлением Кирилла Петренко будет транслироваться по BR-Klassik с 25 по 28июля, а классическую версию Патриса Шеро и Пьера Булеза 1976 года покажут 7 августа по телеканалу ARD-Alpha. Наконец, спектакль Гарри Купфера 1988 года будет доступен в медиатеке 3Sat и на официальном сайте фестивале 25 июля.

Помимо трех вариантов "Кольца", любителям Вагнера на платформе BR-Klassik будут доступны исторические исполнения "Лоэнгрина" 1958 года под управлением Андре Клютанса и "Тристана и Изольды" 1952 года в прочтении Герберта фон Караяна. А с 25 июля до конца августа фестиваль при поддержке Deutsche Grammophon на платформе DG Stage будет транслировать архивные спектакли "Нюрнбергских мейстерзингеров", "Тангейзера" и "Лоэнгрина" - все эти оперы, кроме тетралогии, изначально входили в афишу фестиваля этого года.

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