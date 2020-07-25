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25.07.2020 19:20
Рубрика: Спорт

"Динамо" сыграет в Лиге Европы после победы "Зенита" в Кубке России

Текст: Максим Домчев

Московское "Динамо" стало последним участником Лиги Европы от России. Это стало известно после победы "Зенита" в финале Кубка России над "Химками" со счетом 1:0.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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До последнего момента не был известен третий участник от России во втором по значимости еврокубковом турнире. Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".

В последний раз "бело-голубые" выступали в еврокубках в сезоне 2014/15 годов. Тогда команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступила "Наполи".

Динамовцы начнут новый еврокубковый поход со второго отборочного раунда. С третьего раунда квалификации в турнире стартует "Ростов", а ЦСКА получил место в уже в группе.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Лига Европы 2019/2020

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