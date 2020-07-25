Hyundai будет выпускать в России две модели моторов

На строящемся в Санкт-Петербурге моторном заводе Hyundai WIA будут делать не только 1,6-литровый двигатель Hyundai Gamma, но и более крупный - 2-литровый. Освоение такого агрегата предусматривается программой расширения предприятия, об этом сообщает Drom со ссылкой на свои источники в компании.

Hyundai Motor уже начал подбор аутсорсеров по отливке блока и головки блока цилиндров на 2-литровый агрегат. В начале июля партнером по отливке таких деталей на мотор 1.6 уже выбрана мексиканская Nemak, у которой в Ульяновске есть собственное производство. Под заказ Hyundai она вложит в расширение своих мощностей 1,7 млрд рублей и будет выпускать до 220 тысяч блоков и головок в год.

Что за 2-литровый мотор, пока достоверно неизвестно. Но с высокой долей вероятности можно утверждать, что речь идет о Hyundai Nu, который устанавливается на кроссоверы Hyundai Creta и Kia Seltos и развивает 149 л.с.

По 2,0-литровому двигателю потребность Hyundai в блоках и головках ниже - около 100 тысяч штук в год. На их выпуск претендует не только Nemak, но и фирма "Росалит", которая располагается на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) и наряду с ним входит в состав группы Sollers. Ранее "Росалит" делал блоки цилиндров для закрытого в 2019 году завода двигателей Ford в Елабуге.