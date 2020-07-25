Китай выразил протест за вторжение в генконсульство в Хьюстоне

Китай сделал представление США за вторжение в генконсульство в Хьюстоне. Вашингтон потребовал закрыть диппредставительство, мотивируя сохранением интеллектуальной собственности.

"В соответствии с "Венской конвенцией о консульских сношениях" и консульским соглашением Китая и США, американская сторона никоим образом не должна вторгаться на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне", - цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

По словам дипломата, Китай выразил резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение на территорию генерального консульства в Хьюстоне. В качестве ответной меры китайская сторона потребовала закрыть генконсульство США в Ченду в провинции Сычуань. Вся ответственность за негативное развитие ситуации лежит на Вашингтоне.

По данным Reuters, вскоре после того, как в пятницу вступило в силу распоряжение о закрытии китайского генконсульства, группа мужчин, которые , как оказалось, являлись американскими чиновниками, была замечена при попытке взломать заднюю дверь объекта.