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25.07.2020 16:29
Рубрика: В мире

Пентагон пообещал раскрыть данные об НЛО

Текст: Александр Саможнев

Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоне планирует в течение полугода раскрыть часть собранных данных, сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад комитета по разведке Сената США. Исследователи обещали "стандартизировать данные и отчеты" о наблюдениях за НЛО и информировать общественность о своих выводах после разрешения разведки.

По данным издания, группа была создана в 2017 году. Ранее реализовывался проект "Расширенная программа для идентификации угроз аэрокосмической отрасли", который официально завершили в 2012 году. Однако программа продолжала выполняться и после закрытия. Министерство обороны подтвердило это.

Сотрудник программы Эрик Дэвис, работавший в ней с 2007 года, отметил, что в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Это могло свидетельствовать об их внеземном происхождении. В минобороны прошел специальный брифинг по поиску транспортных средств, сделанных не на Земле.

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Председатель сенатского комитета Марко Рубио обеспокоен летающими объектами над американскими военными базами и местами проведения военных учений. "Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы даже лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России или какого-то другого противника", - заявил сенатор. Этот фактор представляет угрозу национальной безопасности США, подчеркнул Рубио.

В середине июня президент Дональд Трамп обещал подумать над вопросом об обнародовании документов по одному из инцидентов, которые связывают с НЛО. Это произошло в 1947 году на ранчо в Нью-Мексико, когда владелец обнаружил обломки неизвестного объекта. Власти тогда объявили, что это был метеозонд. Однако после того случая начали распространяться различные теории об НЛО.

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