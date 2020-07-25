Рамзан Кадыров прокомментировал бой Исмаилова и Емельяненко

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал итоги боя между Ипгомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко. В пятницу в Сочи прошел турнир АСА 107, в главном поединке которого Магомед Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Александра Емельянко.

Кадыров признал, что в словесных баталиях оба бойца преуспели намного больше, чем в октагоне. "Ну а самым необычным поединком стала кульминация противостояния звезд тяжелого и среднего веса Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети. Чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону. Бойцы отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами", - написал Кадыров на своей странице "Вконтакте". По его мнению, в словесной битве победителя определить было нельзя. Зато в бою явно доминировал Исмаилов.

"В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова. Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в Инстаграм оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам, и более усиленные тренировки", - написал Рамзан Кадыров.