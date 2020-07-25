Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник школы №30 из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных на ЕГЭ по четырем предметам, сообщает региональный департамент образования и науки. Школьник сдавал информатику, русский язык, профильную математику и физику.

Как отмечают власти, за всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране смогли добиться такого впечатляющего результата и набрать 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым.

Директор школы №30 Костромы Александр Зюзин рассказал, что мальчик с первого класса проявлял выдающиеся академические способности. Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился и школу закончил с медалью. Теперь перед ним открыты двери во все вузы страны.

- Школа гордится таким выпускником! Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути, - сказал Александр Зюзин.

Итоги экзаменов по физике и истории, которые дети сдавали 13 июля, стали известны накануне. Физику выбрали 556 человек, историю - 413. ЕГЭ по истории на максимальный результат сдали пять выпускников школ №22, 35, 13 и лицея №34 Костромы, а также школы №1 Нейского района. Это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Получить максимальный балл по физике смог только один участник - выпускник костромской школы №30. Этот наивысший результат на экзамене стал для него четвертым.

Всего по итогам семи экзаменов в области появилось 17 стобалльных работ: по пять - по истории и русскому языку, три по профильной математике, две по информатике, одна по литературе и одна по физике.