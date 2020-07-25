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25.07.2020 12:40
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали еще 9 участников драк между армянами и азербайджанцами

Текст: Иван Петров

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали еще 9 человек после столкновений на юге Москвы выходцев из Азербайджана и Армении. Всех их, как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, подозревают в совершении противоправных деяний.

В полиции напомнили, что 24 июля на юге Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами, в одной из которых мужчине были причинены телесные повреждения, разбит его автомобиль, а также повреждено остекление магазина. "В другом случае, в Западном административном округе, неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, в результате чего один из посетителей был травмирован осколками стекла", - сообщили в московской полиции.

Днем ранее также сообщалось о том, что неизвестные в помещении одного из кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тысяч рублей. По этим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса РФ "хулиганство" и 162 УК РФ "разбой".

В пятницу сообщалось о задержании в рамках этих дел 25 человек. Сегодня стало известно еще о девятерых подозреваемых. Таким образом, количество фигурантов уже составило 34 человека.

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В московской полиции подчеркивают, что будут и впредь "незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности".

"Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством РФ в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Россию сроком на 5 лет", - предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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