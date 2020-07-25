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25.07.2020 11:41
Рубрика: Общество

В Кузбассе еще в одном детском лагере произошла вспышка COVID-19

Текст: Татьяна Кузнецова (Кемерово)

В Кемеровской области уже второй детский летний лагерь стал очагом распространения коронавирусной инфекции. После вспышки в лагере "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе, COVID-19 также обнаружили у сотрудников лагеря "Лесная сказка" в Новокузнецке, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, положительные тесты на коронавирусную инфекцию в "Лесной сказке" оказались у шести сотрудников. Детей среди зараженных пока не выявили. Но в контакте с инфицированными работниками лагеря было 299 человек, которые сейчас находятся под наблюдением. Лагерь пришлось закрыть.

Напомним, что накануне из-за вспышки COVID-19 был закрыт летний детский лагерь "Сибирская сказка", расположенный в Новокузнецком районе. Здесь также выявили шестерых зараженных: двоих детей и четырех взрослых. Сейчас детей из этого лагеря развозят по домам, где им предстоит провести две недели в самоизоляции под наблюдением врачей. Всего в круг контактных лиц в "Сибирской сказке" попали 204 человека.

Как сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции в Кемеровской области только за последние сутки в в Кузбассе выявлено 75 новых случаев заражения. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1268 пациентов с диагнозом COVID-19, а за все время пандемии в Кузбассе 1904 человека уже вылечились от коронавируса.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5545 человек.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО СФО Кемеровская область Пандемия коронавируса COVID-19

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