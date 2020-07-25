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25.07.2020 18:06
Рубрика: Общество

В Калининграде добыли янтарный самородок весом 1,2 килограмма

Текст: Вера Черенева (Калининградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники калининградской янтарного комбината в Приморском карьере добыли янтарный самородок, его вес составляет 1265 граммов. Самородок получил название "Флотский", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"
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Название самородку дали в честь Дня Военно-Морского флота, который будет отмечаться в России 26 июля. Таким образом работники, добывшие самородок решили поздравить военнослужащих с праздником. Месяц назад в Приморском карьере был обнаружен камень весом 1098 граммов, он получил название "Гиппократ".

В прошлом году в Калининграде было добыто 18 самородков - так называют объекты весом более одного килограмма.

Судьбу "Флотского" определит Гохран России. В ближайшее время самородок ждет оценка. Камень может быть передан в коллекцию комбината или выставлен на аукцион.

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