Состояние тяжело раненного экс-главы "Ростсельмаша" стабилизировалось

Состояние здоровья экс-главы "Ростсельмаша" Юрия Пескова улучшилось. Тяжело раненный при нападении грабителей 83-летний мужчина находится в Ростовской областной клинической больнице.

"Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но все еще остается тяжелым", - написал в Instagram губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, что 19 июля на дом Героя социалистического труда СССР напали грабители. Налетчики убили 80-летнюю сестру хозяина дома, а самого Юрия Пескова тяжело ранили.

Через несколько дней по подозрению в совершении преступления были задержаны двое уроженцев Азовского района и житель Санкт-Петербурга. Во время обыска у них было изъято часть имущества потерпевших. Кроме того, сотрудники Следственного комитета РФ подозревают их в нападении на дом предпринимателя в городе Великие Луки Псковской области.