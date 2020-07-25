В поисках 3-летнего мальчика в Крыму задействовали 2000 человек

В Симферопольском районе к поискам пропавшего в селе Строгановка 3-летнего Мусы С. уже привлечены две тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Поиски не приостанавливали ни на минуту, и сейчас в них задействованы сотрудники Следственного комитета России, МВД по республике, МЧС, волонтеры поискового движения "Лиза Алерт", добровольцы из различных регионов. Обследованы расположенный близ дома водоем (дважды), прилегающие территории. Поисковики обошли дворы и опросили жителей Строгановки.

Правоохранители продлолжают все необходимые следственные действия с использованием криминалистической техники СК России.

В пресс-службе напомнили, что о пропаже ребенка накануне вечером в полицию сообщила его мать. Приметы мальчика: рост примерно 110-115 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, словесная речь слабо развита. Особых примет нет. Был одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах - белые шлепанцы.

Как сообщалось, Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения ребенка.