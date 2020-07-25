Новости

В поисках 3-летнего мальчика в Крыму задействовали 2000 человек 13:26
Ученые разработали принципиально новый метод лечения герпеса 12:47
Петербуржцам впервые с весны разрешили ходить в лес 12:31
В ДТП в Дагестане погибли пять человек 12:29
В Омской области объявили режим ЧС из-за засухи 12:19
Писатель Владислав Крапивин попал в больницу с пневмонией 12:17
В Керченском проливе затонул бронетранспортер 12:07
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым 11:46
В Кузбассе еще в одном детском лагере произошла вспышка COVID-19 11:41
Рамзан Кадыров прокомментировал бой Исмаилова и Емельяненко 11:34
Немецкие топ-менеджеры вернулись в Россию после пандемии 11:27
В августе начнутся клинические испытания еще одной российской вакцины 11:26
В Новороссийске открыли тренировочные комплексы для военных моряков 11:00
Hyundai будет выпускать в России две модели моторов 11:00
Темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве остается отрицательным 10:46
Ученые нашли новые "эндокринные разрушители" в бытовой химии 10:18
О чем напоминают белорусские маршруты Владимира Высоцкого 10:03
Toyota RAV4 превратили в необычный лимузин 10:00
В Москве от коронавируса вылечился еще 561 пациент 09:19
На островах Тонга нашли останки вымершего полуметрового голубя 09:13
В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей 08:58
В Хьюстоне неизвестные попытались силой открыть дверь консульства КНР 08:41
В Крыму ночные поиски трехлетнего мальчика не дали результата 08:36
Три агента ФБР в Портленде ослепли от применения лазеров протестующими 08:32
Boeing может перенести сроки появления на рынке самолетов 777X 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
25.07.2020 13:26
Рубрика: Общество

В поисках 3-летнего мальчика в Крыму задействовали 2000 человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму

В Симферопольском районе к поискам пропавшего в селе Строгановка 3-летнего Мусы С. уже привлечены две тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Крыму ночные поиски трехлетнего мальчика не дали результата

Поиски не приостанавливали ни на минуту, и сейчас в них задействованы сотрудники Следственного комитета России, МВД по республике, МЧС, волонтеры поискового движения "Лиза Алерт", добровольцы из различных регионов. Обследованы расположенный близ дома водоем (дважды), прилегающие территории. Поисковики обошли дворы и опросили жителей Строгановки.

Правоохранители продлолжают все необходимые следственные действия с использованием криминалистической техники СК России.

В пресс-службе напомнили, что о пропаже ребенка накануне вечером в полицию сообщила его мать. Приметы мальчика: рост примерно 110-115 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, словесная речь слабо развита. Особых примет нет. Был одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах - белые шлепанцы.

Как сообщалось, Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения ребенка.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Правительство МЧС Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Минздраве спрогнозировали темпы осеннего распространения COVID-19
США скупили 90% мирового запаса препарата против COVID-19
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
В МИД объяснили причины восстановления авиасообщения с Танзанией
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году