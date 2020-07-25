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25.07.2020 21:31
Рубрика: Происшествия

Возвращение в семью похищенного в Сальске младенца показали на видео

Текст: Николай Грищенко

Сотрудники полиции и Следственного комитета РФ вернули матери новорожденного младенца, выкраденного из родильного отделения в больницы города Сальска. Торжественную процедуру возвращения мальчика в семью записали на видео.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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На кадрах видеосъемки показано, как офицеры правоохранительных органов, бережно передают матери завернутого в пеленки малыша. В момент похищения ребенку исполнилось всего три дня от роду.

Напомним, что около трех часов ночи 25 июля 40-летняя жительница Калмыкии, по версии следствия, проникла в палату и украла младенца. Похищенного мальчика подозреваемая вынесла в хозяйственной сумке, а затем уехала в республику. Мать ребенка считает, что перед похищением сына, похитительница ее загипнотизировала.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируется прокурором Ростовской области.

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