Возвращение в семью похищенного в Сальске младенца показали на видео

Сотрудники полиции и Следственного комитета РФ вернули матери новорожденного младенца, выкраденного из родильного отделения в больницы города Сальска. Торжественную процедуру возвращения мальчика в семью записали на видео.

На кадрах видеосъемки показано, как офицеры правоохранительных органов, бережно передают матери завернутого в пеленки малыша. В момент похищения ребенку исполнилось всего три дня от роду.

Напомним, что около трех часов ночи 25 июля 40-летняя жительница Калмыкии, по версии следствия, проникла в палату и украла младенца. Похищенного мальчика подозреваемая вынесла в хозяйственной сумке, а затем уехала в республику. Мать ребенка считает, что перед похищением сына, похитительница ее загипнотизировала.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролируется прокурором Ростовской области.