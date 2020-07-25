Футболисты "Зенита" разбили Кубок России во время празднования

Во время празднования победы в финальном матче Кубка России над "Химками" игроки "Зенита" сломали трофей.

Инцидент произошел после того, как глава Российского футбольного союза Александр Дюков вручил Кубок России игрокам "Зенита", победившим "Химки" со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти Артема Дзюбы.

Во время празднования капитан "Зенита" Бранислав Иванович не удержал трофей и тот упал на поле стадиона в Екатеринбурге. В результате разбилась верхняя чуть трофея.

"Зенит" в нынешнем сезоне второй раз в истории сделал "золотой дубль" - выиграл чемпионат и Кубок страны. В предыдущий раз это было в 2010 году.