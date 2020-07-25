Toyota RAV4 превратили в необычный лимузин

В Японии Toyota RAV4 превратили в лимузин, причем сделали это сотрудники завода компании в Такаока, на котором, собственно, и выпускают модель для нужд местного рынка.

RAV4-лимузин не предназначен для производства, его построили в рамках учебного проекта. В разработку и изготовление уникальной машины были вовлечены 200 молодых сотрудников завода, причем создавали они лимузин в свободное от основной работы время, поэтому это заняло четыре месяца.

Руководитель проекта Юджи Озава говорит, что задач было три: проверить креативность и навыки персонала; укрепить командный дух; предложить с точки зрения продуктов Toyota что-то концептуально новое.

Кузов RAV4 удлинили через вставку в центре. Ее длина здесь составляет 800 мм, то есть общая длина автомобиля возросла до 5400 мм. Самым сложным было усилить удлиненный кузов, но с этой задачей справились. Вес машины возрос на 100 кг.

Пассажиры заднего ряда теперь могут свободно вытянуть ноги. Пол автомобиля застелен ковром фиолетового цвета. Также в интерьере появились оранжевые акценты, а часть передней панели обита тканью с шахматным рисунком. Все это сотрудники завода сделали самостоятельно, опираясь на свои личные навыки.