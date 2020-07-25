Трагически погиб олимпийский чемпион по борьбе Александр Иваницкий

Новости

В поисках 3-летнего мальчика в Крыму задействовали 2000 человек 13:26
Ученые разработали принципиально новый метод лечения герпеса 12:47
Петербуржцам впервые с весны разрешили ходить в лес 12:31
В ДТП в Дагестане погибли пять человек 12:29
В Омской области объявили режим ЧС из-за засухи 12:19
Писатель Владислав Крапивин попал в больницу с пневмонией 12:17
В Керченском проливе затонул бронетранспортер 12:07
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым 11:46
В Кузбассе еще в одном детском лагере произошла вспышка COVID-19 11:41
Рамзан Кадыров прокомментировал бой Исмаилова и Емельяненко 11:34
Немецкие топ-менеджеры вернулись в Россию после пандемии 11:27
В августе начнутся клинические испытания еще одной российской вакцины 11:26
В Новороссийске открыли тренировочные комплексы для военных моряков 11:00
Hyundai будет выпускать в России две модели моторов 11:00
Темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве остается отрицательным 10:46
Ученые нашли новые "эндокринные разрушители" в бытовой химии 10:18
О чем напоминают белорусские маршруты Владимира Высоцкого 10:03
Toyota RAV4 превратили в необычный лимузин 10:00
В Москве от коронавируса вылечился еще 561 пациент 09:19
На островах Тонга нашли останки вымершего полуметрового голубя 09:13
В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей 08:58
В Хьюстоне неизвестные попытались силой открыть дверь консульства КНР 08:41
В Крыму ночные поиски трехлетнего мальчика не дали результата 08:36
Три агента ФБР в Портленде ослепли от применения лазеров протестующими 08:32
Boeing может перенести сроки появления на рынке самолетов 777X 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
25.07.2020 13:22
Рубрика: Спорт

Трагически погиб олимпийский чемпион по борьбе Александр Иваницкий

Текст: Николай Долгополов (Президент Федерации спортивных журналистов России)
Какой это был человечище, настоящий тяжеловес во всем - олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе, четырехкратный чемпион мира, призер самбистских первенств.

Александр Владимирович после окончания спортивной карьеры работал в Центральном комитете комсомола, а нашел себя в спортивной журналистике. Стал спортивным комментатором, и интеллектуальный уровень Саши был настолько высок, что его, как и в борьбе, быстро признали лидером. Вскоре Александр Иваницкий уже был главным редактором спортивных программ Гостелерадио СССР. Он писал увлекательные книги, читал лекции на факультете журналистики МГУ.

Познакомился с ним еще начинающим журналистом. В отличии от многих, занявших начальствующие кресла коллег по профессии, никогда не задирал носа, был прост и доступен. Очень хорошо относился к нам, молодым ребятам, только осваивающим азы - огромная редкость в мире журналистики и не только спортивной. О высочайшем классе Александра Иваницкого говорит и то, что в счастливейшем для многих спортивных репортров 1980-м, он вел репортажи с открытия и закрытия Московской Олимпиады. И никто не подвергал сомнению эту честь, ему доверенную.

Как он был хладнокровен. Умел одной фразой прекратить споры, часто возникающие в среде всегда несколько возбужденных, порой чересчур задиристых товарищей по профессии. Решения принимал взвешенные, давая советы, всегда немножко перед этим задумываясь.

Александр Владимирович Иваницкий, член Исполкома Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) стоял у истоков конкурса "Серебряной Лани", набравшей теперь огромную популярность. И на широкий простор, на волю выпустил нашу лань, именно он, организовав в новогодний вечер 31 декабря телетрансляцию первой церемонии награждения лауреатов.

В последние годы жил больше на даче в Рузском районе. Появляясь изредка в Москве, приходил и на наши мероприятия. В 82 года он сохранил стать, трезвый ум, рассудительность и все ту же благожелательность.

Поэтому смерть его выглядит еще более трагически. Как говорят соседи Александра Владимировича по даче, был он страстным грибником. Уходил в лес, знал все заветные места. И, видимо, стремясь к ним, решил переплыть речку Вейне. Не очень в обычное время широкая, она, судя по услышанному мною от соседей Иваницкого, разлилась в последние несколько недель неимоверно. С Сашиной и сегодня сохранившейся физической подготовкой и это не было бы преградой. Но, видно, что-то случилось. Подвело сердце? Похоже. Кто знает…

Тело Александра Владимировича найдено. До чего больно. Будем помнить нашего старшего друга - великого чемпиона и чудесного спортивного комментатора, писателя, педагога.

Соболезнование его родственникам. Сын и внучка пошли по стопам отца и деда - хорошие спортсмены, искренне любящие свою профессию спортивные журналисты.

P.S. Это вторая за неделю смерть людей, кровно причастных к Московской Олимпиаде-80, сорокалетие которой мы в эти дни отмечаем. 20 июля скончался художник Виктор Александрович Чижиков - автор талисмана наших Игр - олимпийского Миши.

Спорт Общество Утраты

Главное сегодня

В Минздраве спрогнозировали темпы осеннего распространения COVID-19
США скупили 90% мирового запаса препарата против COVID-19
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
В МИД объяснили причины восстановления авиасообщения с Танзанией
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус