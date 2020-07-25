Трагически погиб олимпийский чемпион по борьбе Александр Иваницкий

Какой это был человечище, настоящий тяжеловес во всем - олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе, четырехкратный чемпион мира, призер самбистских первенств.

Александр Владимирович после окончания спортивной карьеры работал в Центральном комитете комсомола, а нашел себя в спортивной журналистике. Стал спортивным комментатором, и интеллектуальный уровень Саши был настолько высок, что его, как и в борьбе, быстро признали лидером. Вскоре Александр Иваницкий уже был главным редактором спортивных программ Гостелерадио СССР. Он писал увлекательные книги, читал лекции на факультете журналистики МГУ.

Познакомился с ним еще начинающим журналистом. В отличии от многих, занявших начальствующие кресла коллег по профессии, никогда не задирал носа, был прост и доступен. Очень хорошо относился к нам, молодым ребятам, только осваивающим азы - огромная редкость в мире журналистики и не только спортивной. О высочайшем классе Александра Иваницкого говорит и то, что в счастливейшем для многих спортивных репортров 1980-м, он вел репортажи с открытия и закрытия Московской Олимпиады. И никто не подвергал сомнению эту честь, ему доверенную.

Как он был хладнокровен. Умел одной фразой прекратить споры, часто возникающие в среде всегда несколько возбужденных, порой чересчур задиристых товарищей по профессии. Решения принимал взвешенные, давая советы, всегда немножко перед этим задумываясь.

Александр Владимирович Иваницкий, член Исполкома Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) стоял у истоков конкурса "Серебряной Лани", набравшей теперь огромную популярность. И на широкий простор, на волю выпустил нашу лань, именно он, организовав в новогодний вечер 31 декабря телетрансляцию первой церемонии награждения лауреатов.

В последние годы жил больше на даче в Рузском районе. Появляясь изредка в Москве, приходил и на наши мероприятия. В 82 года он сохранил стать, трезвый ум, рассудительность и все ту же благожелательность.

Поэтому смерть его выглядит еще более трагически. Как говорят соседи Александра Владимировича по даче, был он страстным грибником. Уходил в лес, знал все заветные места. И, видимо, стремясь к ним, решил переплыть речку Вейне. Не очень в обычное время широкая, она, судя по услышанному мною от соседей Иваницкого, разлилась в последние несколько недель неимоверно. С Сашиной и сегодня сохранившейся физической подготовкой и это не было бы преградой. Но, видно, что-то случилось. Подвело сердце? Похоже. Кто знает…

Тело Александра Владимировича найдено. До чего больно. Будем помнить нашего старшего друга - великого чемпиона и чудесного спортивного комментатора, писателя, педагога.

Соболезнование его родственникам. Сын и внучка пошли по стопам отца и деда - хорошие спортсмены, искренне любящие свою профессию спортивные журналисты.

P.S. Это вторая за неделю смерть людей, кровно причастных к Московской Олимпиаде-80, сорокалетие которой мы в эти дни отмечаем. 20 июля скончался художник Виктор Александрович Чижиков - автор талисмана наших Игр - олимпийского Миши.