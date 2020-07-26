Несмотря на полученное от властей Москвы разрешение возобновить в столице с 1 августа работу театров и концертных залов с ограничениями и соблюдением санитарного регламента, московские сцены открываться не спешат. В первую очередь потому, что после нескольких месяцев карантина артистам требуются восстановление формы, период репетиций. Единственный московский зал, который сформировал августовскую афишу и уже приступил к продаже билетов, - зал Чайковского Московской филармонии. О том, как будет проходить первая посткарантинная встреча музыкантов с публикой и какая музыка будет звучать в зале Чайковского в августе, рассказал гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Пока о таком концерте можно только мечтать - сегодня оркестры играют в уменьшенном составе. Фото: Пресс-служба Московской филармонии

В основном театры и концертные сцены планируют открываться в сентябре, в обычные сроки. Почему вы решили начинать в августе, даже с такими экономически невыгодными ограничениями по заполняемости зала?

Алексей Шалашов: Потому что для нас самое главное - это в буквальном смысле восстановить музыкальную жизнь, дать возможность публике прийти в зал. Нам многие слушатели во время карантина говорили, что очень тоскуют, скучают без концертов. Такие же точно чувства испытывают и все, без исключения, музыканты - они хотят играть. Так что надо начинать уже возобновлять концертную жизнь на любых условиях. Для кого-то, может быть, не принципиально, есть в жизни музыка или нет, но я считаю, музыка очень важная духовная часть человеческой жизни.

Фактически во время карантина филармония и не прекращала работу со своей аудиторией, транслируя в формате "Домашнего сезона" живые концерты из пустого зала Чайковского, архивные записи. Что было самым сложным в этот период?

Алексей Шалашов: Самым сложным было расставаться с концертами, с исполнителями. Мы отменили около ста концертов с апреля по июль. А ведь подготовка каждого концерта - это работа большой команды людей, обсуждение программ, продумывание деталей. Конечно, мы старались не отменять, а переносить концерты. У нас ведь есть обязательства перед слушателями, которые уже купили абонементы, выбрали конкретные программы и исполнителей. Но не каждый концерт можно перенести на год. К тому же, когда только начинался карантин, мы уже переносили афишу апреля на июнь, июль. А сейчас эти концерты мы снова отменяем или переносим повторно. Но и переносить некуда: начинается новый сезон.

Как сегодня удается выстраивать афишу, если невозможно просчитать, какие у музыкантов возникнут обязательства, связанные с прежними контрактами в других залах?

Алексей Шалашов: Конечно, многие планы сейчас утвердить на сто процентов практически невозможно, но мы очень надеемся, что наш сезон будет сохранен. Сейчас мы ждем решений Роспотребнадзора и нашего мэра, на каких условиях будут работать концертные залы с 1 сентября. Но для нас уже подарком был указ о разрешении работать с загрузкой зала на 50 процентов, то есть с рассадкой в шахматном порядке. Благодаря этому мы смогли предложить уже в августе нашим слушателям серию концертов.

Готов ли уже зал Чайковского к приему публики в соответствии с санитарным протоколом?

Алексей Шалашов: Да, готов, и все меры, которые предписаны Роспотребнадзором, мы выполним. Все продумано: социальная дистанция в зале и на сцене, маршруты передвижения, маски, санитайзеры. Концерты будут идти в одном отделении, без антракта. В основном будет исполняться камерная музыка, но мы уже добавляем в афишу и два концерта с симфоническим оркестром. Конечно, оркестр будет выступать в уменьшенном составе и с увеличенной дистанцией музыкантов. Так уже выступают европейские оркестры. И Валерий Гергиев точно на таких же условиях проводит в Мариинском театре фестиваль "Звезды белых ночей". Конечно, это непривычно, но музыканты, как говорит Валерий Абиссалович, играют с огромным воодушевлением. Все истосковались по работе, по музыке. Кстати, оркестр и солисты Мариинского театра выступят на нашей сцене 9 августа.

Афиша серии, которую назвали "Август. Возвращение живого звука", выглядит оригинальной не только по репертуару, звучащему нечасто, но и по неожиданным составам исполнителей. Какие были приоритеты при составлении этой афиши?

Алексей Шалашов: Фактически августовские концерты будут продолжением "Домашних сезонов", только уже не онлайн, а в зале, с публикой. Мы обзванивали музыкантов - в первую очередь тех, кто не смог выступить у нас в апреле. Мы сделали эти программы буквально за две недели. У нас действительно появилась возможность представить большой ряд камерной музыки и ансамбли в разных сочетаниях. В этой серии прозвучат квинтеты Франка и Брамса, Октет Шуберта, инструментальные концерты Баха, романсы Чайковского и многое другое. Афиша на август получилась очень интересная, но мы продолжаем ее выстраивать: только что объявили концерт Дениса Мацуева с Российским национальным молодежным оркестром под руководством Валентина Урюпина, который откроет 7 августа эту серию. Конечно, хотелось бы, чтобы залы были заполнены, но главное сейчас, чтобы музыка начала снова звучать в зале.

Алексей Шалашов: То, что музыка стала снова звучать, прекрасно для ауры города. Фото: Пресс-служба Московской филармонии

Тем не менее ограничительные меры сложно принять не только публике, но и музыкантам, которые должны выступать в полупустом зале. Денис Мацуев после концерта в зале Чайковского на открытии карантинного "Домашнего сезона" заметил, что не хотел бы повторить такой опыт.

Алексей Шалашов: Денис замечательно играл 20 марта на открытии "Домашнего сезона". Для меня лично, это одно из сильных впечатлений в музыкальной жизни. Это было проникновенно, с нервом, было ощущение, что происходит что-то очень важное. У каждого события есть какой-то смысл. Когда мы что-то теряем, душа наша просыпается. Я думаю, музыканты взвешивают все за и против. При пустом зале играть непривычно и трудно, но, с другой стороны, все без исключения говорят, что во время этих концертов они испытали чувство огромного духовного подъема.

Планируете ли вы открыть в августе и Филармонию-2 или концерты серии "Возвращение живого звука" пройдут только в зале Чайковского?

Алексей Шалашов: Пока Филармония-2 не откроется. Но у Академического симфонического оркестра Московской филармонии уже 4 сентября запланирован концерт в Филармонии-2 с французским пианистом Люкой Дебаргом, который будет играть Второй концерт Прокофьева, а 5 сентября эта же программа будет повторена в зале Чайковского.

Наши слушатели тоскуют без концертов, музыканты хотят играть. Так что надо возобновлять концертную жизнь на любых условиях

Кстати, в зале Чайковского в афише 4 сентября стоит концерт сопрано Джессики Пратт (Британия - Австралия). Вы уверены, что зарубежные музыканты смогут прилететь в Москву?

Алексей Шалашов: Это стало реальным после выхода распоряжения Роспотребнадзора о том, что иностранные граждане могут въехать, сделав тесты у себя в стране, и не проходить здесь карантин. Но мы пока продаем билеты только на август и только в зал Чайковского. Мы все ждем решений по загрузке залов, чтобы понимать, остается шахматная рассадка или будет разрешено принимать больше публики. Ситуация тогда кардинально поменяется: нам не придется полностью пересаживать людей в зале. Ведь даже в случае, когда на концерт было продано ползала абонементов, никто не подразумевал, что будет шахматная рассадка в зале. Теперь нам придется над этим поработать и попросить всех отнестись к ситуации с пониманием. Но существует много вариантов решений, уже опробованных в Европе.

С европейскими филармониями вы поддерживаете постоянный контакт?

Алексей Шалашов: Да, и у меня есть фотографии разных вариантов рассадок, особенно в немецких залах. Есть все планы, все меры, которые там разработали, есть даже подробный паспорт концертного зала со всеми маршрутами. Мы внимательно изучаем европейский опыт. Там уже месяц-полтора назад прошли пробные концерты симфонических оркестров с минимальным количеством публики, без продажи билетов. Возобновление концертов классической музыки это очень положительная вещь для духовной жизни общества. И риски здесь не больше, чем мы испытываем в общественном транспорте или в торговом центре. Люди придут на концерт, спокойно сядут - без всяких очередей, без толкучки, послушают прекрасную музыку и уйдут с хорошим настроением. И то, что музыка снова стала звучать, прекрасно для ауры города. Люди хотят слушать живую музыку, хотят ходить на концерты: как только мы объявили продажу, билеты стали покупать сразу.

Кстати

Московская филармония в "Домашнем сезоне" (с 20 марта по 9 июля) представила 54 трансляции концертов, которые посмотрели 13 миллионов зрителей.

Серию концертов "Август. Возвращение живого звука" в зале Чайковского (с 7 по 27 августа) откроет пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. В программе Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Чайковского и Концерт N 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова.

9 августа солисты и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят оперу Масканьи "Сельская честь" в концертном варианте.

11 августа впервые выступят в фортепианном дуэте Дмитрий Маслеев и Филипп Копачевский. Прозвучат сочинения Рахманинова, Равеля, Мийо.

13 августа ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского исполнит инструментальные концерты И. С. Баха и необарочную сюиту итальянца Джованни Соллимы.

Все подробности афиши на сайте Московской филармонии.