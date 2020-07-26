Большинство американцев назвали политический курс США неверным

Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.

Результаты были обнародованы за 100 дней до президентских выборов и стали самыми пессимистичными за все время президентства Дональда Трампа.

Только 38 процентов опрошенных полагают, что экономика США в порядке. Между тем еще в январе ее положительно оценивали 67 процентов респондентов.

Также лишь 32 процента полагают, что США успешно справляется с пандемией коронавируса. В настоящее время Америка лидирует по числу заболевших и умерших. В стране в настоящее время зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заболевания, скончались почти 150 тысяч человек, выздоровели более 2 миллионов.