Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 16 миллионов

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 16 миллионов. Точную цифру сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные, полученные со всего мира. По состоянию на 8:00 (мск) коронавирусом инфицированы уже 16 миллионов 46 тысяч 986 человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 644 тысячи 528 пациентов.

Рекордные 68 тысяч новых случаев SARS-CoV-2 зафиксированы за сутки в США. Третий день подряд число жертв болезни в стране превышает тысячу человек. Днем ранее положительный тест на коронавирус получили свыше 71 тысячи человек, напоминает РИА Новости.

Северная Америка занимает первое место по числу инфицированных - 8 121 700. В Европе, например, цифра чуть ли не в три раза меньше - там коронавирусом заразились 3 170 382 человек.