Число задержанных при беспорядках в Сиэтле возросло до 25 человек

Силовики задержали 25 человек, участвовавших в акциях протеста в американском Сиэтле. В ходе беспорядков были травмированы трое полицейских.

Рядом с одним из участков, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Одна из стен здания повреждена, сообщает ТАСС. Задержанным предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка и отказе подчиняться требованию властей.

Демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и другие предметы. В ответ полицейские применили спецсредства.