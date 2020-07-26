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26.07.2020 08:17
Рубрика: В мире

Число задержанных при беспорядках в Сиэтле возросло до 25 человек

Фото: EPA/STEPHEN BRASHEAR Фото: EPA/STEPHEN BRASHEAR
Фото: EPA/STEPHEN BRASHEAR

Силовики задержали 25 человек, участвовавших в акциях протеста в американском Сиэтле. В ходе беспорядков были травмированы трое полицейских.

Во время протестов в американском Луисвилле пострадали трое

Рядом с одним из участков, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Одна из стен здания повреждена, сообщает ТАСС. Задержанным предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка и отказе подчиняться требованию властей.

Демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и другие предметы. В ответ полицейские применили спецсредства.

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