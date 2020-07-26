ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Управления народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова.

Приказ выдан каждому военнослужащему для ознакомления под роспись. За нарушение полагается дисциплинарная ответственность. О нарушении, кроме того, должен быть поставлен в известность глава Контактной группы.

То же самое сделано и в ЛНР, сообщил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

О запрете было объявлено после заседания минской Контактной группы, которое прошло 22 июля в видеорежиме. На нем был согласован дополнительный пакет мер, призванных обеспечить всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное перемирие, которое было введено 21 июля 2019 года. Они включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов сторонами конфликта; запрет на ведение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Реагировать на нарушения перемирия должна в первую очередь координационная структура при содействии Совместного центра по контролю и координации.

При этом, как отметил глава милиции ДНР Синенков, в случае агрессии с украинской стороны "Народная милиция готова к адекватным действиям".

Киев также готовится ко всеобъемлющему прекращению огня, говорится в сообщении, обнародованном в Facebook на странице штаба операции на востоке Украины.