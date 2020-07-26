Сколько надо денег, чтобы сократить бедность вдвое?

Елена Гришина: Эта сумма сильно зависит от того, насколько в результате кризиса увеличился дефицит доходов бедного населения (это сумма, которую надо доплатить бедным, чтобы поднять их до прожиточного минимума). По данным Росстата, в 2019 году дефицит доходов был 721,6 млрд рублей. Сыграет роль и скорость восстановления экономики, темп роста зарплат. Многое зависит от выбранных инструментов поддержки - будут ли это адресные пособия для малоимущих или массовые выплаты, какие давали на детей до 16 лет. В любом случае на первом этапе на дополнительную социальную поддержку населения, скорее всего, потребуется не менее 300 млрд рублей в год.

Что такое бедность с точки зрения экономиста?

Елена Гришина: Это состояние, когда у человека нет возможности обеспечить себя минимальным уровнем потребления. Этот минимальный уровень может быть самым разным, каждая страна определяет свой уровень. В России он равен величине прожиточного минимума - в 2019 году это было 10 890 рублей в месяц в целом по России. Всемирный банк использует разные границы бедности, для их определения он пересчитывает цены по паритету покупательной способности в ценах 2011 года. Есть крайняя бедность или нищета, при которой человек в день тратит не больше 1,9 доллара, то есть порядка 90 рублей в день или 2,8 тысячи рублей в месяц, если пересчитывать по методике Всемирного банка. Такая бедность характерна, например, для некоторых африканских стран. Другая граница бедности - ежедневные расходы в пределах 5,5 доллара (чуть больше 260 рублей). Тут месячная сумма получается 8 тысяч рублей. Доля людей в России, которые живут меньше чем на 8 тыс. рублей в месяц, по данным Всемирного банка, превышает 2% (а, например, во Франции и Германии таких людей почти нет). В Западной Европе используют комбинированный показатель для определения бедности. С одной стороны, бедными считаются люди, чей доход не более 60% от медианного дохода жителей своей страны. С другой - в качестве бедных также рассматриваются люди, которые не могут купить, например, стиральную машину, телевизор, даже автомобиль, съездить отдохнуть в отпуск - всего таких пунктов девять.

Что получается, если применить такой медианный показатель к России?

Елена Гришина: В прошлом году, по данным Росстата, медианный доход в России был 26 365 рублей. Этот показатель отличается от среднего дохода, он иначе рассчитывается. Тогда планка 60% от медианного уровня составляла 15,8 тыс. рублей. На эти деньги жили 25,1% россиян.

Есть ли закономерность изменения уровня бедности и ВВП?

Елена Гришина: Четкой корреляции нет. Но если ВВП растет, то уровень бедности обычно снижается. Так было в 2000-х годах. В начале века этот показатель составлял 29%, затем на фоне экономического роста к 2007 году опустился до 13,3% . В первом квартале этого года бедных было 12,6% по сравнению с 14,3% в том же периоде 2019 года. До начала пандемии доходы у людей понемногу росли, прожиточный минимум остался практически на том же уровне, поэтому ситуация улучшалась.

Чем бедность опасна для небедных людей экономики и экономики в целом?

Елена Гришина: Бедный человек меньше тратит, соответственно, сокращается совокупный спрос. Кроме того, он хуже питается, не может оплатить лечение, купить лекарства, потратить деньги на дополнительное профобразование. Из-за этого может снижаться его производительность труда. Кроме того, дети из бедных семей имеют более высокий риск неуспешности в жизни. Речь может идти как о попадании в криминальную среду, так и об уменьшении карьерных перспектив по сравнению с детьми из более благополучных семей или проблемах со здоровьем из-за скудного питания. Из-за этого возникают долговременные негативные последствия для экономики. При этом сами по себе дети - один из факторов возникновения бедности: с рождением малыша потребности семьи возрастают, а доход - нет. Семьям необходима помощь от государства, тем более при проведении демографической политики, нацеленной на увеличение рождаемости.

Российские бедные получают достаточную помощь от государства?

Елена Гришина: Тут очень тонкий момент. Думаю, если бы у нас прожиточный минимум удвоили, многим стало бы гораздо радостнее жить. Ведь от этого показателя зависят пособия, надбавки, доплаты... Но существенно увеличилась бы нагрузка на бюджет. Поэтому государство выдерживает баланс, помогая людям в меру своих сил и возможностей. Сейчас были очень своевременные выплаты на детей, пособия. Работает перспективная программа социальных контрактов, позволяющих людям с помощью государства решить жизненные сложности, из-за которых они не могут встать на ноги. К ней хорошо бы еще добавить развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, чтобы человек, допустим, освоив по соцконтракту новую профессию, мог найти по ней работу с приличным окладом рядом с домом. Кроме того, возможно, стоит ввести для нуждающихся минимальный гарантированный доход. Если доход семьи или человека недотягивает до установленной суммы, разницу могло бы компенсировать государство. Такая схема намного дешевле абсолютного базового дохода, зато она работает точечно, помогая тем, кому действительно нужна помощь.

Для поддержки бедных потребуется не менее 300 млрд рублей в год

Возможно ли полностью устранить бедность как явление?

Елена Гришина: Вряд ли. Есть разные ситуации, есть маргиналы. Довольно значительная часть бедствующих боится обращаться за помощью. "Мы не пойдем в соцзащиту, а то вдруг опека отберет у нас детей", - рассуждают они. Кому-то трудно собрать документы, у кого-то серый или черный заработок...

Президент поставил цель сократить бедность вдвое к 2030 году. Это реально?

Елена Гришина: Если все будет идти благополучно и никакой новой коронавирусной напасти не случится, думаю, все достижимо. Тут, правда, есть опасность арифметической победы: ведь бедность - понятие условное, если придерживать рост величины прожиточного минимума, то показатели изменятся в лучшую сторону, а проблема останется. Единственный способ преодоления бедности - повышение доходов граждан, в первую очередь трудовых. Будет развиваться экономика, появятся новые хорошо оплачиваемые рабочие места, расширятся возможности для трудоустройства - и бедных станет меньше. А адресная социальная поддержка для нуждающихся позволит помочь и тем, кто не сможет выкарабкаться самостоятельно.

Почему в мире становится больше работающих бедных

Михаил Пушкин, главный специалист по вопросам занятости Бюро Международной организации труда в Москве:

- Россия реализует обширную и многоплановую общенациональную антикризисную программу, которая позволяет смягчать негативные последствия пандемии для уровня жизни граждан.

За последний год, согласно докладу, подготовленному Аналитическим центром при правительстве РФ для представления в ООН, удалось вывести из бедности около 500 тыс. человек, а также достичь по основным показателям поставленной цели - ликвидировать крайнюю нищету. В этом помогли принятые меры по повышению уровня доходов населения, включая индексацию пенсий, рост минимальной заработной платы, пособий по безработице, пособий для семей с детьми, при потере кормильца, меры по поддержке предпринимательства и созданию более благоприятных условий для самозанятых. Отдельно стоит сказать о феномене бедности работающих. В основном он имеет место в развивающихся странах. По данным МОТ, в 2018 году 13% работников относились к категории бедных с доходом менее 3,1 доллара в день, а 8% - крайне бедных с доходом менее 1,9 доллара в день. В последние два десятилетия достигнут большой прогресс в преодолении бедности во всем мире (в 2000 году крайне бедные составляли 26% от всех работников в мире), но пандемия вносит существенные коррективы, нивелируя достижения и приводя к ухудшению положения наиболее уязвимых групп, включая бедных и работающих бедных. Ожидается рост неравенства, снижение уровня доходов на фоне отрицательного экономического роста. Факторы, способствующие бедности работников, - низкий уровень заработной платы, отсутствие или низкий уровень социальной защиты и защиты от профессиональных заболеваний, недостойные условия труда, отсутствие возможности получить профессиональные навыки или переобучиться, слабость механизмов, защищающих от кризисных явлений. Среди мер преодоления бедности среди работников - продвижение принципов достойного труда со всеми его атрибутами и параметрами. Особое внимание - молодежи и неформально занятым, эти группы имеют в целом больше шансов оказаться среди работающих бедных.