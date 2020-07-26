Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за COVID-19

Жесткие карантинные меры введены в городе Кэсон на юго-западе Северной Кореи. Решение закрыть город принял лидер КНДР Ким Чен Ын после появления информации о первом заразившемся коронавирусом SARS-CoV-2 в стране.

Напомним, на карантин помещен мужчина, который 19 июля незаконно пересек демаркационную линию, разделяющую КНДР и Южную Корею. Сейчас власти выявляют тех, кто контактировал с ним для проведения анализов. Тест на COVID-19 самого перебежчика показал неопределенный результат.

С 24 июля все районы города Кэсон строго изолированы друг от друга, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.