Мигрант-алтарник, которого еще неделю назад задержали по горячим следам, а потом отпустили за отсутствием прямых улик, на этот раз подтвердил, что поджег собор в трех местах - возле электропанели, малого органа и знаменитого большого органа 1620 года. Пережив горнило Великой французской революции, когда церковные реликвии вовсю шли на переплавку, и нацистские бомбардировки, собор полностью сгорел по злой воле руандийского Герострата. Безвозвратно погибли и витражи восточного фасада XV века. Следовали сразу заподозрили неладное, ведь никаких признаков взлома на месте не было, а руандец был последним, кто запирал собор накануне пожара. Криминалисты из Парижа, прибывшие на подмогу, подтвердили эти подозрения. Поджигателю, которому уже наняли адвоката, грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа. Впрочем, трудно представить, что власти смогут реально взыскать такую сумму с иностранца, у которого на территории Франции нет ни нормального заработка, ни вообще легального статуса.

Неясно также, как при этом ему могли доверить ключи от храма - памятника архитектуры XV века. Когда только случилось несчастье, настоятель собора Юбер Шампенуа поручился за своего помощника, которого знает "около четырех или пяти лет". Как истинный поборник свободы, равенства и братства, отец Шампенуа говорил, что доверяет ему не меньше, чем остальным. Ранее появилась информация о конфликте гражданина Руанды с местной префектурой. Возможно, ему грозила депортация из страны, и он решил таким варварским способом "отомстить" Пятой республике.