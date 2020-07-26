Минобороны: ВМФ продолжает освоение подводного беспилотника "Посейдон"

В настоящее время моряки совместно с предприятиями оборонной промышленности проводят испытания, спущенной в марте 2019 года на воду атомной подводной лодки, впервые выступившей в качестве носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

"Экипаж корабля продолжает практическое освоение этого нового оружия на штатном носителе. В то же время успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" - ранее проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что проведение испытаний новейших оружейных систем идет в плановом порядке.

Недавно американское издание The National Interest назвало российский беспилотный комплекс "Посейдон" главным оружием Судного дня.

По данным Пентагона, беспилотный аппарат способен нести ядерную боеголовку мощностью 2 мегатонны и достигать скорости под водой в 108 узлов, что значительно превышает показатели обычных торпед.