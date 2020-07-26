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26.07.2020 13:18
Рубрика: Власть

Минобороны: ВМФ продолжает освоение подводного беспилотника "Посейдон"

Текст: Иван Петров
В Минобороны России сообщили об успешном процессе завершения работ по созданию современных систем вооружения для нужд Военно-морского флота. Речь идет в первую очередь о подводном комплексе, оснащаемом беспилотными аппаратами "Посейдон", и гиперзвуковом ракетном комплексе "Циркон".

В настоящее время моряки совместно с предприятиями оборонной промышленности проводят испытания, спущенной в марте 2019 года на воду атомной подводной лодки, впервые выступившей в качестве носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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"Экипаж корабля продолжает практическое освоение этого нового оружия на штатном носителе. В то же время успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" - ранее проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что проведение испытаний новейших оружейных систем идет в плановом порядке.

Недавно американское издание The National Interest назвало российский беспилотный комплекс "Посейдон" главным оружием Судного дня.

По данным Пентагона, беспилотный аппарат способен нести ядерную боеголовку мощностью 2 мегатонны и достигать скорости под водой в 108 узлов, что значительно превышает показатели обычных торпед.

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