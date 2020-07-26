Почему водительское кресло опускают как можно ниже

Правильная регулировка водительского сиденья - это не только необходимость, продиктованная соображениям комфорта автомобилиста, но и важное условие для уверенной и безопасной езды.

Среди тех, кто предпочитают низкую посадку за рулем бытует мнение, что это положение наиболее комфортно для спины водителя. Такие автомобилисты садятся пониже и отклоняют спинку сидения назад. Таким образом, они считают, что снимают напряжение со спины, а значит исключают факторы усталости, что очень важно, например, в поездках на длительное расстояние.

Возможно, для многих водителей такая посадка и оптимальна. Но главное, чтобы при этом автомобилист не жертвовал своей безопасностью в угоду комфорта. При любой посадке за рулем важно, чтобы водитель имел хорошую обзорность через лобовое стекло, также через боковые зеркала заднего вида и контролировал, в частности, пространство впереди капота и по его углам.

Есть также и те автомобилисты, кто не только максимально низко опускают кресло, но и сильно откидывают назад его спинку. Такое почти полулежачее положение они выбирают, так как считают, что так максимально разгружают спину, создают эргономичные условия для своего тела, а также исключают риск того, что при ДТП грудная клетка ударится о рулевое колесо. Однако последний довод не выдерживает никакой критики.

Ведь риск такого повреждения сведен к минимуму в современных автомобилях, которые уже в базовой комплектации оснащаются подушкой безопасности водителя, а также ремнями безопасности с преднатяжителями. И кстати, полулежачее положение за рулем может, наоборот, сыграть против водителя: если он сидит низко и далеко, держит при этом руль на вытянутых руках, то в случае, когда ему надо будет провести быстрый маневр, то крутить "баранку" на больших углах без перехвата будет не очень удобно.

Однако и высокая посадка с вертикальной спинкой подходит не всем. Водитель высокого роста и больших габаритов, скорее всего, будет чувствовать себя в таком положении не очень комфортно, станет жаловаться, в особенности при длительных поездках, на дискомфорт в спине или на затекшие ноги.

Истина как всегда где-то посередине. Да, безусловно, сидеть за рулем необходимо в комфортной позе, в особенности, если у водителя есть проблемы со спиной. Но зачастую эти проблемы как раз и возникают из-за того, что автомобилист много времени проводит за рулем в неудобном положении и не следит за своей осанкой. И тут важно все, не только, например, высота самого сиденья, и угол наклона спинки, но и регулировка подголовника. Голова не должна лежать на подголовнике, а он должен ее поддерживать и помогать сохранять такое положение, при котором взгляд водителя идет не исподлобья, а прямо.

Расстояние до рулевого колеса во многих автомобилях можно регулировать благодаря настройкам рулевой колонки. Водитель при этом может сидеть даже в низкой посадке с откинутой спинкой, но за счет настроек рулевой колонки отрегулировать максимально комфортное и удобное для контроля автомобиля расстояние до руля. Регулируя длину вылета и угол наклона рулевой колонки, он должен найти такое положение, при котором удобно сидеть и вращать руль и при этом хорошо видеть показания приборов на панели, то есть при таком положении само рулевое колесо не перекрывает их.

Насчет обзорности и, в частности, необходимости видеть при езде передний край капота отметим, что многие автомобилисты вовсе не нуждаются в этом, так как хорошо знают и чувствуют габариты своей машины. И зачастую такие водители не хотят жертвовать удобствами для спины, - в особенности, если низкая посадка за рулем как раз и создает для них комфорт, - создавая себе дополнительную обзорность за счет более высокого положения сиденья.

Словом, каждый автомобилист, регулируя высоту водительского кресла, а также наклон спинки, должен найти не только оптимальное и безопасное положение, то есть сидеть так, чтобы хорошо чувствовать себя и не терять контроль за управлением автомобиля.