Заксобрание Камчатского края приняло поправки в региональный закон, снижающие ставки транспортного налога для автовладельцев. Новация коснется частного автотранспорта, чей возраст старше 10 лет - это примерно 80 процентов всего автопарка.

В среднем налог снижен на 30 процентов. Самым существенным послабление будет для владельцев старых внедорожников мощностью от 200 "лошадок". Для Камчатки это не роскошь, а средство передвижения и зачастую - заработка. "Владельцы джипов выплачивают значительные суммы. До сих пор транспортный налог на автомобиль мощностью более 250 лошадиных сил составлял 50-55 тысяч рублей в год. В этом была явная социальная несправедливость. Сейчас сокращение расходов на транспортный налог для владельцев джипов может составить до 15 тысяч рублей в год", - отметила врио министра экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова.

Новый закон обнулил ставку транспортного налога на электромобили и отменил верхнюю границу мощности автомобиля, которая учитывалась при получении льгот многодетными семьями. Они теперь полностью освобождены от транспортного налога на один автомобиль. Раньше действовало ограничение - многодетным приходилось платить налог, если мощность авто превышала 250 лошадиных сил. "Принятые поправки позволят многодетным сэкономить, а высвободившиеся средства, например, потратить на подготовку детей к школе", - заявил председатель краевого Заксобрания Валерий Раенко.