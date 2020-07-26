Источник: Талалаев согласовал контракт с "Ахматом"

"Ахмат" договорился о двухлетнем контракте с бывшим главным тренером "Крыльев Советов" Андреем Талалаевым.

Как сообщает "Чемпионат", Талалаев и "Ахмат" договорились о контракте. Он должен будет сменить на посту наставника клуба Игоря Шалимова, контракт с которым, по информации издания, будет расторгнут.

Ранее "РГ" сообщала о том, что 47-летний специалист может возглавить грозненцев в ближайшее время. Но официального подтверждения этой информации от клуба и Талалаева в настоящее время пока нет.

В "Крылья Советов" Талалаев пришел за шесть туров до конца минувшего чемпионата России. Команда набрала 9 очков, однако не смогла избежать вылета в ФНЛ, уступив "Тамбову" по личным встречам.

За свою карьеру Талалаев возглавлял "Химки", "Пюник", "Тамбов", "Волгу".