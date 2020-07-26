Видео: В Ставропольском крае зацвели хлопковые поля

Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров сегодня выложил в своем аккаунте в Instagram необычное видео - кадры ярко цветущих полей хлопчатника в одном из хозяйств Буденновского района края.

"Хлопчатник на этих кадрах можно не узнать сразу. Сейчас он в цветении, но скоро яркие цветы сменят плоды с ценным хлопком-сырцом, - такими словами глава региона сопроводил красочное видео. - Убирать его будут по осени.Для сельхозпредприятия "Терский" это уже второй промышленный урожай. Уверен, наши аграрии сделают все, чтобы он был достойным".

Как уже рассказывала "РГ", Ставрополье первым в стране взялось за возрождение хлопководства. В прошлом году в этом хозяйстве впервые прошла механизированная уборка хлопка с использованием специального комбайна. На пока небольшой площади - около 31 гектара. Но уже ближайшей перспективе предприятие планирует создать собственную мелиоративную сеть, что позволит увеличить посевы хлопчатника более чем на тысячу гектаров.

Уже в этом году на Ставрополье приступили к промышленному производству хлопка. "Мы сможем получить около четырех тысяч тонн сырца, что в пересчете на волокно составит около 1,4 тысячи тонн", - отмечал министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

А к 2024 году в "Терском" планируют ввести в оборот 20 тысяч гектаров орошаемых земель, из которых пять тысяч отведут под производство хлопка. Это позволит ежегодно получать более 20 тысяч тонн сырья, потребность в котором стремительно растет на российских хлопкопрядильных фабриках.