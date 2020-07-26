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26.07.2020 14:44
Рубрика: Культура

На Дворцовой площади начался концерт в честь Дня ВМФ

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади начался концертный марафон в честь Дня Военно-морского флота РФ "Под Андреевским флагом". В этом году непосредственно на площади зрителей практически нет, но за происходящим на сцене можно следить в живом режиме по телевидению и в интернете.

Фото: Лидия Верещагина / РГ
В Петербурге начался Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Жанровый диапазон традиционно концерта ко Дню ВМФ широк - в программе как выступления военных ансамблей, так и джазовых, оперных, эстрадных, рок-исполнителей.

В первой части концерта - ведущие музыкальные коллективы Вооруженных Сил России, в том числе Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России и Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Гвоздь программы - Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Его выступление начнется в 16.00.

- Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова - легенда российской и советской Армии, уникальное явление русской культуры, - отмечают организаторы концертного марафона. - Во время войны ансамбль дал более полутора тысяч концертов в действующих войсках. А песня "Священная Война", сочиненная основателем ансамбля и впервые исполненная в июне 1941 на Белорусском вокзале в Москве, обрела силу молитвы и гимна. Насыщенный график службы не позволяет ансамблю быть частым гостем в Петербурге, но сегодня он будет петь для зрителей онлайн-концерта.

В вечернем отделении марафона россиян будут поздравлять с Днем ВМФ. В 17.30 выступит Сергей Чиграков и группа "Чиж & Co". А в 19.30 зрителей ждет встреча с Гариком Сукачевым. В выступлении также примет участие фронтмен группы "СерьГа" Сергей Галанин.

Прямые трансляции концертного марафона "Под Андреевским флагом" организованы на телеканале "Санкт-Петербург", в официальной группе Комитета по культуре Санкт-Петербурга "ВКонтакте" и на общероссийском канале "Всё ТВ" цифрового видеосервиса Wink.

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