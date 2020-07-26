Путин заявил об уникальных преимуществах российского флота

"Более трех веков флот стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы", - отметил глава государства. "Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи", - оценил он. "В таком безупречном служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера", - сказал президент.

Россия гордится выдающимися ратными победами великих соотечественников, в числе которых - открытие ледового континента - Антарктиды. В этом году отмечается 200-летие этого события. Россия навсегда обрела славу великой морской державы, отметил Владимир Путин.

В составе ВМФ - корабли с высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подлодки, уникальные образцы вооружения и спецтехники, перечислил Верховный главнокомандующий. И уровень оснащенности нашего флота постоянно растет, так, в этом году в его состав будут приняты 40 кораблей и судов.

Главной силой отечественного флота всегда были и остаются люди, заявил Путин. "Служба на море не каждому по плечу: ее выбирают по призванию, по зову сердца... Она требует стального духа", - сказал он.

Глава государства уверен: "Наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину". И будут верны завету Нахимова: "мыслить прежде всего о славе России и родного флота".