В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Сигнал к началу празднования по традиции дал залп из пушек бастиона Петропавловской крепости.

Согласно данным Министерства обороны РФ, в военно-морском празднике в общей сложности принимают участие 46 кораблей и катеров.

Главное украшение нынешнего парада - фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Он был принят в состав Военно-морского флота совсем недавно - 21 июля на нем подняли Андреевский флаг. Вскоре после завершения праздника фрегат отправится на Северный флот, где и будет служить.

Парадную линию у Дворцового моста возглавляет воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава". В строе в акватории Невы также подводная лодка "Санкт-Петербург", корвет "Бойкий", малые ракетные корабли "Серпухов", "Мытищи", "Советск" и "Великий Устюг", большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский", ракетный катер "Димитровград" и другие.

Парад в честь Дня ВМФ пройдет также в Кронштаде. В нем примут участие подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Старый Оскол", большой противолодочный корабль "Вица-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск" и "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", большой десантный корабль "Петр Моргунов" и другие.

Празднование предполагает и воздушную часть - в небо над Санкт-Петербургом поднимется 41 воздушное судно.