Управлять движением на дорогах в автоматическом режиме будут светофоры, камеры наблюдения, метеостанции, информационные табло, объединенные в интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Деньги на внедрение таких умных комплексов в 2020 году получат 22 региона, сообщил Росавтодор. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" на этот год выделено 3,3 млрд рублей.

ИТС должны минимизировать влияние ошибок, совершаемых водителями, привести к снижению аварийности и загруженности дорог. Ранее министр транспорта Евгений Дитрих отмечал, что транспорт нуждается в самых современных цифровых технологиях, чтобы обеспечивать возрастающие объемы перевозок пассажиров и грузов, доступность и качество услуг.

Однако ИТС довольно дорогие, говорит руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Например, в Москве внедрение умной системы только на начальном этапе обошлось в 16 млрд рублей. Но зато скорость движения выросла на 15%. Чтобы добиться такого же эффекта без ИТС, потребовалось бы построить дополнительно 800 км дорог, что кратно дороже.

Из 56 поступивших проектов отобрано 27 заявок. Финансирование получат Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская и Тульская области, республики Татарстан, Бурятия, Дагестан, Якутия. Также в списке Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Ханты-Мансийский АО.

Как внедряются умные системы

Свердловская область из федерального бюджета в рамках нацпроекта получит в 2020 году 330 миллионов рублей, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Денис Чегаев. В Екатеринбурге автоматизированная система управления дорожным движением работает уже несколько лет: к ней подключено 630 светофоров - система следит за их техническим состоянием и переключает в зависимости от интенсивности транспортного потока. В этом году город планирует обновить и внедрить еще несколько подсистем. Например, подсистему обнаружения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, мониторинга параметров транспортного потока. В Нижнем Тагиле работа только начинается. В первую очередь здесь создадут центр обработки данных и систему управления светофорами. В планах - покупка программного обеспечения для автоматизированной системы управления дорожным движением и установка модемов. Региональные власти ожидают, что ИТС уменьшат пробки, сократят количество аварий, увеличат скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Ставропольском крае будут созданы порядка 22 разных подсистем. Семь из них решили поставить на региональные дороги. Они будут предназначены для метеомониторинга, мониторинга параметров транспортных потоков. Остальные 15 разместятся в региональной столичной агломерации - в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске. Планируется создать подсистему контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта, мониторинга состояния дороги. "Функционирование интеллектуальной транспортной системы предполагает создание единой платформы управления. Благодаря ей станет возможным снизить количество аварийно-опасных участков на автодорогах, уменьшить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, постепенно устранить загруженность дорог", - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа. В этом году система будет полностью спроектирована, а внедрять ее начнут в 2021 или 2022 году, когда поступят федеральные средства.

Подготовили Михаил Сухарев, Ольга Штейн