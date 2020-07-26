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26.07.2020 10:31
Рубрика: Спорт

Игрок "Зенита" Игорь Смольников перешел в "Краснодар"

Текст: Александр Ершов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-футболист сборной России, защитник питерского "Зенита" Игорь Смольников подписал контракт с ФК "Краснодар". По данным "РГ", речь идет о двухлетнем соглашении с возможностью продления еще на один год.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Как стало известно, после вчерашнего финала Кубка России в Екатеринбурге, в котором "Зенит" победил со счетом 1:0 и стал обладателем трофея, Смольников (он вышел на поле в конце игры) попрощался со своими партнерами. Любопытно, что этот матч стал для Игоря юбилейным - в составе сине-бело-голубых он выходил на поле ровно 200 раз за семь лет выступлений за команду. В коллектив "быков" футболист перешел в качестве свободного агента по истечении контракта.

В обоих клубах сообщили, что расскажут о кадровых изменениях в ближайшие дни, как только в России откроется трансферное окно.

В нынешнем сезоне Смольников провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Он получил золотые медали за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России.

Между прочим, воспитанник столичного "Локомотива" (в начале спортивной карьеры он выступал также за "московское "Торпедо", "Урал", "Читу", "Жемчужину-Сочи" и "Ростов") в сезоне 2012/2013 играл именно за "Краснодар". Здесь он очень ярко себя проявил и был продан в "Зенит" в августе 2013-го.

8 августа Игорю Смольникову исполнится 32 года. В составе сборной России он провел 29 матчей и был участником первенства Европы-2016 во Франции, Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года в России.

По мнению экспертов, Смольников явно усилит состав кубанцев, которым совсем скоро предстоит старт в первенстве страны и участие в квалификационном турнире за право попадания в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА. К тому в "Краснодаре" сейчас наблюдается явный дефицит крайних защитников (а Игорь способен действовать на обоих флангах): их, в принципе, вообще осталось лишь двое - Сергей Петров и эквадорец Кристиан Рамирес, которым, говорят, еще и весьма предметно интересуются в "Монако".

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