Резонансное ЧП произошло в родильном отделении ЦРБ Сальска Ростовской области. Трехдневный младенец исчез из палаты среди ночи. Чтобы найти похитительницу и вернуть малыша матери, пришлось привлечь правоохранительные силы не только донского региона, но и Калмыкии.

Наталья до сих пор не может прийти в себя после пережитого стресса. "Я в шоке от случившегося! Не дай Бог никому такого пережить", - дрожащим голосом говорит молодая женщина, прижимая к груди сына. А малыш, будто все понимает, смотрит на мир своими темно-синими глазками. Но, конечно, о том, какая шокирующая история с ним приключилась сразу после появления на свет, он еще услышит не раз.

- Наша палата находится на первом этаже. Около 21.30 в окно постучали. Я выглянула и увидела незнакомую женщину. Она была в медицинской маске.

"Я сестру ищу, Алену. Она родила. Позовите ее!" - попросила незнакомка.

Наталья ответила, что в ее палате Алены нет. Но женщина умоляла: "Посмотрите в другой, пожалуйста, мне она очень нужна".

- Я, оставив малыша под присмотром своей соседки, прошла несколько палат, но там Алены не было. Вернулась к себе, но за окном той самой женщины уже и след простыл.

Кто-то кого-то ищет и зовет у стен роддома - обыденная история. Все это не показалось Наташе странным. В родильном отделении ЦРБ малыши находятся с мамами с момента рождения вместе. Женщины сразу начинают самостоятельно кормить младенцев и ухаживать за ними.

- Помню, сынок проснулся среди ночи. На часах было 2.38. Я его покормила, перепеленала. И решила сходить в туалет (он не в палате, а в конце коридора). Сделала несколько шагов и столкнулась лицом к лицу с той самой незнакомкой в маске, что искала сестру. Она возникла будто из ниоткуда. Я спросила, как вы сюда попали? Но женщина повторила: сестру ищу. А дальше все было как в тумане. Помню только ее глаза... У меня не было никакой тревоги почему-то. Она меня задала вопрос: куда идешь? Я ответила: в туалет. На что она сказала: ну пойдем…

Наташа сама не понимает, почему она не начала бить тревогу, а повернулась и спокойно вышла из палаты. И только дойдя до туалета, поняла: все очень странно, страшно и опасно. Помчалась в палату, но сына там уже не было. Лежавшая на соседней койке женщина произнесла: "Кажется, у тебя ребенка украли". Она сквозь сон увидела склонившуюся над малышом женщину.

Заметив ее, та цыкнула "молчи!", взяла младенца и вышла в дверь.

- Я закричала, побежала искать персонал. В то время в отделении было три медика - две медсестры и заведующая. Все забегали, стали искать. Но ни ребенка, ни его похитительницы уже не было. В соседней комнате (в процедурном кабинете) было открыто окно и разрезана москитная сетка. Как предполагает следствие, ребенка, скорее всего, передали через окно. Значит, у похитительницы был сообщник?

Медики утверждают: попасть в отделение с улицы можно только в одну дверь. И то по звонку. Дверь закрывается на ключ, который хранится у медсестры. Каким образом пробралась в медучреждение неизвестная и как она его покинула, пока остается загадкой.

- В ту ночь персонал был занят на родах. Скорее всего, та женщина знала, что никто не помешает ей беспрепятственно передвигаться по отделению. Она, видимо, как-то проникла внутрь и выжидала подходящий момент. Но это можно только предполагать. Вы не подумайте, я человек серьезный, здравомыслящий и рассудительный. Я не знаю, что со мной происходило в тот момент, когда мы встретились с ней глазами. Предполагаю, это мог быть гипноз, - говорит Наталья Русикова.

Сразу же после произошедшего на место прибыли полицейские и следователи. Но похитительницы и младенца в стационаре уже не было. Разыскать женщину удалось только днем. С ребенком она поехала в Калмыкию. Там и была задержана.

Пока личность подозреваемой не разглашается. Малыш был с ней. Накормлен, искупан, переодет. Говорят, якобы она планировала выдать его за своего после собственных неудачных родов.

Сын уже возвращен матери. Она его сразу же узнала.

- За три дня, что он был со мной, я изучила его каждый пальчик и каждую ресничку. У него глазки темно-синие и на спинке волосики есть. Мой это мальчик, без сомнения! - повторяет Наталья. - Я так счастлива, что все обошлось и он снова со мной. Огромное спасибо каждому, кто принимал участие в его поисках!

После ЧП ребенок прошел обследование: все в порядке. Маму с малышом перевели в другую палату на втором этаже. Но из отдельных апартаментов она попросилась в ту, где есть еще роженицы. Так спокойнее.

Межрайонным следственным отделом СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело о похищении младенца. Дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Подозреваемая задержана. Ее ждет в том числе психиатрическая экспертиза. Возможно, потеря собственного ребенка спровоцировала у нее психическое расстройство.